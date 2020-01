Futsal: Angola e Moçambique em jogos decisivos no CAN

A segunda jornada do Grupo B do Campeonato Africano das Nações de futsal, organizado pela CAF, decorre nesta sexta-feira em território marroquino. Angola e Moçambique têm jogos decisivos para o resto da prova.

Publicidade Continuar a ler

Marrocos acolhe na cidade de El Aiune, no Saara Ocidental, território controlado pelos marroquinos, a 6ª edição do Campeonato Africano das Nações de futsal. Duas nações lusófonas estão presentes: Angola e Moçambique.

O sorteio ditou que as duas equipas se encontrem no mesmo agrupamento, o Grupo B. Na primeira jornada, os angolanos derrotaram os moçambicanos por 7-4. Isto enquanto o Egipto derrotou a Guiné Conacri por 9-0.

Nesta sexta-feira, Angola defronta os egípcios, enquanto Moçambique mede forças com os guineenses.

Os angolanos podem alcançar o apuramento já hoje se vencerem os faraós. Quanto aos moçambicanos, eles terão de vencer para se manterem vivos na prova.

Uma prova que tem sido muito contestada. A África do Sul não participou na fase final por estar se desenrolar no Saara Ocidental. Entretanto as Ilhas Maurícias foram repescadas para participar no torneio. Após a primeira jornada, na qual as Ilhas Maurícias perderam por 4-2 frente à Guiné Equatorial, o Governo decidiu retirar a equipa da prova. Segundo as informações recolhidas, seria pela mesma razão que os Sul-Africanos visto que a SADC não reconhece a soberania marroquina naquele território do Norte de África.

NewsletterReceba a newsletter diária RFI: noticiários, reportagens, entrevistas, análises, perfis, emissões, programas. Me registro