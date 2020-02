Camarões

Governo camaronês desagradado com declarações de Emmanuel Macron

O Presidente camaronês Paul Biya (esquerda) e o Presidente francês Emmanuel Macron (direita), juntos em Lyon, a 10 de outubro de 2019. Laurent Cipriani / POOL / AFP

Texto por: Marco Martins

Nos Camarões 400 a 600 jovens protestaram nesta segunda-feira junto à Embaixada francesa em Yaoundé, capital do país, e isto após as declarações do presidente francês Emmanuel Macron que prometeu pressionar o presidente Paul Biya no que toca às violações dos direitos humanos.