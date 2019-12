Andebol Feminino

Andebol Feminino: Angola perdeu frente à Noruega no Mundial

Azenaide Carlos, atleta angolana, foi a melhor marcadora de Angola frente à Noruega. Ed JONES / afp

Texto por: Marco Martins

O Campeonato do mundo de andebol feminino decorre no Japão com a presença de duas selecções lusófonas: Brasil e Angola. Na quarta jornada as angolanas perderam pela terceira vez no Mundial perante a Noruega.