Luanda acolhe reunião da União africana

Imagem de arquivo. Luanda. 13 de Novembro de 2018. Rodger BOSCH / AFP

Texto por: RFI

Luanda acolhe, esta quinta e sexta-feira, a reunião ministerial do Conselho de Paz e Segurança da União Africana, com os objectivos focados na resolução de conflitos no continente, nomeadamente na República Democrática do Congo, no Sudão do Sul e na Região dos Grandes Lagos.