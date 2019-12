Andebol Feminino

Andebol Feminino: Angola venceu pela segunda vez no Mundial

Isabel Guialo, capitã da Selecção Angolana de Andebol. JAVIER SORIANO / afp

Texto por: Marco Martins

O Campeonato do mundo de andebol feminino decorre no Japão com a presença de duas selecções lusófonas: Brasil e Angola. Na quinta e última jornada as angolanas venceram pela segunda vez no Mundial perante Cuba.