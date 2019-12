Angola

Aprovado hoje no Parlamento de Angola o orçamento geral para 2020

Texto por: RFI

Em Angola, foi aprovado hoje no Parlamento o orçamento geral do Estado, com os votos favoráveis do MPLA, partido no poder e os votos contra da oposição. Este orçamento que prevê despesas e receitas de cerca de 17 mil milhões de dólares prevê uma fatia importante do seu valor ao pagamento da dívida do país.