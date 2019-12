Angola/Cabinda: julgamento de activistas

O Tribunal Provincial da região de Cabinda iniciou hoje, um julgamento sumário de mais de uma dezena de activistas afectos ao movimento independentista do enclave, rico em petróleo.Os activistas foram presos durante uma manifestação contra a violação dos direitos humanos na região de Cabinda, alusiva ao Dia Mundial da efeméride, assinalada este mes.

A manifestação, segundo as associações de direitos humanos, foi brutalmente reprimida pelas forças de segurança.

A regiao de Cabinda é considerada pelos movimentos independentistas um território com conflito armado que necessita de uma solução negociada com as autoridades de Luanda.

O Governo angolano, que desmente as alegações independentistas, considera a região de Cabinda livre de qualquer conflito armado.

Entretanto, são frequentes na região, as reivindicações das populações contra o desemprego e a extrema pobreza que não beneficiam das potencialidades económicas do território rico em recursos minerais.

