Ana Gomes acusa Isabel dos Santos de lavagem de dinheiro

A antiga eurodeputada socialista, Ana Gomes, disse esta terça-feira em tribunal que a empresária Isabel dos Santos usa a banca portuguesa para "branquear" fundos de Angola. A empresária mostra-se satisfeita com início do julgamento.

A ex-eurodeputada portuguesa Ana Gomes reforçou, esta terça-feira, no Tribunal de Sintra, onde está a ser julgada por acusações a Isabel dos Santos, que a empresária angolana está a roubar o povo angolano.

A diplomata portuguesa tem vindo ao longo dos últimos meses a tecer acusações duras a Isabel dos Santos, nomeadamente através da rede social Twitter, onde induziu que a empresária é corrupta e usa o Banco Eurobic para lavar dinheiro.

Face às denúncias, Ana Gomes pediu às instâncias judiciárias e financeiras europeias e portuguesas para investigarem os negócios e a origem do dinheiro investido por Isabel dos Santos, tanto através do banco português, como em outras empresas sediadas em paraísos fiscais ou na zona franca da Madeira.

Como testemunha, a socialista portuguesa levou ao tribunal de Sintra, esta terça-feira, o jornalista e activista angolano Rafael Marques que falou numa imagem de Isabel dos Santos de "pedradora" dos bens públicos do país, já que, justifica, foi "das pessoas que mais beneficiou dos grandes negócios" deixados pelo pai (o antigo presidente, José Eduardo dos Santos) " de forma abusiva".

Já a empresária angolana considera que a o início do julgamento, com o qual quer "limpar" o seu nome" é "por si uma vitória" já que “independentemente do resultado” deste processo, considera positivo o "o tribunal ter aceitado julgar este caso, reconhecendo que há matéria para julgamento”, disse em entrevista à agência Lusa.

No tribunal, o advogado da empresária angolana insistiu junto de Ana Gomes sobre a possibilidade de esta ter conhecimento de algum processo criminal ou contraordenacional em que Isabel dos Santos fosse arguida, ao que a diplomata portuguesa admitiu que não.

No entanto, Ana Gomes diz que com a mudança política vivida em Angola, que levou ao poder João Lourenço, a Procuradoria do país investiga a saída de mais de 100 milhões de dólares (90 milhões de euros) dos fundos da Sonangol para empresas controladas por Isabel dos Santos, que, alegam, evita e teme regressar a Angola para não ser interrogada pela justiça angolana.

A juíza marcou para quinta-feira à tarde a realização das alegações deste processo.