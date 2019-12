Valter Filipe acusa Massano de falsas declarações

O antigo governador do BNA, Valter Filipe, arguido no processo de transferência indevida de 500 milhões de dólares do Estado angolano para o exterior, acusou em Tribunal, o actual governador de prestar declarações falsas.

O antigo governador do Banco Nacional de Angola (BNA), Valter Filipe, acusou esta quarta-feira, em tribunal, o actual governador da instituição bancária, José de Lima Massano, de prestar falsas declarações na fase de instrução do processo à Procuradoria-Geral da República (PGR) e disse ter recebido orientações do antigo presidente, José Eduardo dos Santos, para transferir o dinheiro para Londres.

Valter Filipe garante que antes de abandonar a gestão do BNA tinha deixado "claro que estava disponível para esclarecer qualquer dúvida" e garantiu que o processo "foi conduzido" pelo antigo presidente, sendo que o Banco Nacional apenas coordenou a equipa de negociações e "não camuflou nada, como diz a acusação".

Disse ainda que foram as "declarações falsas" de Massano que levaram o "Ministério Público a instruir o caso", garantindo que a "transferência foi legal" e que "tinha competências" para levar a cabo a transferência.

O caso remonta ao ano de 2017, altura em que o empresário angolano, Jorge Sebastião apresentou ao amigo de longa data José Filomeno dos Santos, filho do ex-chefe de Estado e antigo dirigente do Fundo Soberano, e que está actualmente detido, uma proposta para o financiamento de projetos estratégicos para o país, que este encaminhou para o executivo, por não fazer parte do pelouro do Fundo Soberano de Angola.

Posteriormente, foram assinados dois acordos entre o BNA e a Mais Financial Services - empresa detida por Jorge Sebastião - com vista à operação de financiamento, tendo sido em agosto de 2017 transferidos 500 milhões de dólares (406 milhões de euros) para a conta da PerfectBit, “contratada pelos promotores da operação”, para fins de custódia dos fundos a estruturar.

Recorde-se que neste processo são co-arguidos Valter Filipe e José dos Santos, antigo presidente do conselho de administração do Fundo Soberano de Angola e filho de ex-Presidente angolano José Eduardo dos Santos.