Kwanza: José Eduardo dos Santos sai de circulação

A Assembleia Nacional de Angola aprovou, na generalidade, o diploma que autoriza o Banco Nacional de Angola a emitir e a colocar em circulação uma nova família de notas do kwanza. O ex-presidente, José Eduardo dos Santos, deixa de aparecer nas notas de 200, 500, 1000, 2000, 5000 e 10.000 kwanzas.

A nova família da moeda nacional angolana, o kwanza, apresentada esta quinta-feira, no Parlamento, deverá contar apenas com o rosto do primeiro Presidente de Angola, António Agostinho Neto e sem o do ex-presidente, José Eduardo dos Santos.

A Asesmbleia Nacional aprovou, na generalidade, a Proposta de Lei que autoriza o Banco Central a pôr em circulação a nova família de notas. Porém, alguns deputados da oposição criticaram a não integração nas novas notas da figura de Jose Eduardo dos Santos e defenderam também a inclusão de outros pais da independência de Angola, como Holden Roberto e Jonas Savimbi.

As novas notas de 200, 500, 1000, 2000, 5000 e 10.000 kwanzas foram também ilustradas com as maravilhas naturais de Angola. Na de 200 figuram as Pedras Negras de Pungo a Ndongo (Malange), na de 500 a Fenda da Tundavala (Huíla), na de 1.000 a cordilheira do Planalto Central (Huambo), na de 2.000 a Serra da Leba (Huíla), na de 5.000 as ruínas da Catedral de São Salvador do Congo (Zaire) e na de 10.000 as Grutas do Zenzo (Uige).

As notas da nova família do kwanza, denominada "série 2020", têm substratos de polímero (plástico) que as tornarão mais resistentes do que as de papel, actualmente em circulação. O objectivo é torna-las mais seguras e com uma maior duração.

As novas notas vão ser introduzidas progressivamente ao longo de 2020 e na mesma proporção de retirada de circulação da actual família.

