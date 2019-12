Angola

Presidente de Angola reitera combate à corrupção

O Presidente angolano, João Lourenço. Imagem de arquivo de 4 de Abril de 2019 em Moscovo. Pavel Golovkin / POOL / AFP

Texto por: RFI

O Presidente angolano, João Lourenço, reiterou o combate à corrupção e à criminalidade, assim como as reformas macroeconómicas como prioridades do seu mandato. Na mensagem de ano novo, o chefe de Estado não falou sobre o principal desafio político de Angola no próximo ano: a realização das primeiras eleições autárquicas.