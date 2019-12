Angola/Moçambique/Cabo Verde

Natal na África Lusófona num contexto de crise económica

Decorações de Natal. Aurore MESENGE / AFP

Texto por: RFI

Em Moçambique, a população prepara-se para os festejos de final de ano, e celebra o Natal num contexto de crise economica e contençao das despesas, como nos diz Orfeu Lisboa de Maputo.Em Cabo Verde, o dia foi de grande azáfama na perspectiva do serão de Natal.O chefe do governo cabo-verdiano deslocou-se ao mercado da cidade da Praia onde desejou um feliz Natal às comerciantes. Os pormenores com o nosso correspondente Odair Santos.Angola celebra o Natal igualmente numa conjuntura de crise economica e na impossibilidade, para parte da populaçao, de dar uma côr mais festiva à consoada, mas na expectativa de dias melhores. Pormenores com a correspondência de Avelino Miguel.