Justiça arresta bens de Isabel dos Santos

O Tribunal Provincial de Luanda decretou o arresto de contas bancárias pessoais da empresária angolana e filha do antigo Presidente angolano, Isabel dos Santos, de Sindika Dokolo e Mário da Silva.

Publicidade Continuar a ler

Em comunicado a Procuradoria-Geral da República (PGR) de Angola refere que o Serviço Nacional de Recuperação de Activos intentou uma providência cautelar de arresto no Tribunal Provincial de Luanda contra Isabel dos Santos, Sindika Dokolo e Mário Filipe Moreira Leite da Silva.

Segundo a PGR, a filha do antigo Presidente José Eduardo dos Santos e o marido, são responsáveis pelo prejuízo superior a mil milhões de dólares ao Estado angolano, em negócios celebrados com empresas, entre elas a Sonangol e Sodiam, empresa pública de venda de diamantes.

Neste dois negócios, o Estado angolano teve um prejuízo de 1.136.996.825,56 dólares, publica em comunicado a PGR angolana.

No despacho do tribunal é ainda explicado que “os requeridos estão a ocultar o património obtido às custas do Estado, transferindo-os para outras entidades” e é revelado que “Isabel José dos Santos, por intermédio do seu sócio Leopoldino Fragoso do Nascimento, está a tentar transferir alguns dos seus negócios para a Rússia, tendo a Polícia Judiciária Portuguesa interceptado uma transferência no Valor de 10.000.000,00 de Euros (dez milhões de euros) que se destinava a Rússia”.

A operação de transferência foi bloqueada pela Unidade de Informação Financeira da Polícia Judiciária. Os 10 milhões de euros estavam depositados numa conta no Millennium BCP titulada pelo general Dino e tinha como destino uma sociedade chamada Woromin Finance Limited, num banco na Rússia.

Isabel dos Santos garante que a verdade vai imperar

Através da rede social Twitter, Isabel dos Santos escreveu uma mensagem de tranquilidade e confiança dirigida às equipas com as quais trabalha. "Gostaria de deixar, uma mensagem de tranquilidade e confiança às minhas equipas. Vamos continuar, todos os dias, em todos os negócios, a dar o nosso melhor e a lutar por aquilo que eu acredito para Angola. O caminho é longo, a verdade há-de imperar.

Unidos somos mais fortes #porangola", publicou a empresária na conta Twitter.

Lista das empresas arrestadas

Da lista constam o banco BIC, cuja 25% das participações sociais pertencem a Isabel dos Santos, através da empresa SAR - Sociedade de Participações Financeiras e 17,5%, por intermédio da empresa Finisantoro Holding Limited, e a Unitel, com 25% participações sociais de Isabel dos Santos, através da empresa Vidatel, Limited.

O banco BFA, com 51% das participações sociais por intermédio da Unitel, na qual Isabel dos Santos detém 25% através da empresa Vidatel, e a ZAP Media, com 99,9% de participações de Isabel dos Santos, através da empresa Finstar - Sociedade de Investimentos e Participações foram igualmente arrestadas.

Na Finstar os requeridos são beneficiários últimos de 100% das participações sociais, na Cimangola II SA, Ciminvest - Sociedade de Investimentos e Participações, Isabel dos Santos e Sindika Dokolo são beneficiários últimos, na Condis - Sociedade de Distribuição Angola SA, Isabel dos Santos detém 90% das participações sociais e Sindika Dokolo 7%.

Ainda foram arrestadas as empresas Continente Angola, Lda, onde Isabel dos Santos é beneficiária e a Sodiba - Sociedade de Distribuição de Bebidas de Angola, e Sodiba Participações, em que a empresária angolana é igualmente beneficiária.