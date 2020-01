Estudantes contestam aumento de propinas

Estão abertas as inscrições para os exames de acesso 2020 para a Universidade Agostinho Neto.

A Universidade Agostinho Neto (UAN) abriu, esta quinta-feira, as inscrições para os exames de acesso para 4.925 vagas de 43 cursos de graduação, que devem encerrar no dia 11 de Janeiro.

Os exames têm lugar de 20 a 25 de Janeiro de 2020, de acordo com o Calendário Académico do Ministério do Ensino Superior, Ciência, Tecnologia e Inovação (MESCTI).

A universidade pública tem 385 vagas para um projecto especial, em parceria com o Instituto Superior de Ciências da Educação (ISCED) de Luanda, financiado pela União Europeia, que visa formar professores com o nível de licenciatura para o ensino técnico profissional em oito cursos, nomeadamente, nas áreas de Telecomunicações, Mecânica e Engenharia Civil.

Francisco Teixeira, presidente do Movimento Estudantil de Angola (MEA), contestou o aumento de propinas cobradas pela Instituição Publica do Ensino Superior.

"A Universidade Agostinho Neto está a cobrar 4000 kwanzas nas inscrições para acesso às universidades públicas. É um valor ilegal porque não há um diploma que autorize a Universidade Agostinho Neto a fazê-lo. É o ministério do Ensino Superior que deve estabelecer os preços de emolumento das universidades públicas", explica Francisco Teixeira.

Francisco Teixeira Presidente do Movimento Estudantil de Angola (MEA)

Angola vai seleccionar 300 licenciados e mestres para melhores universidades mundiais. Segundo um edital do Ministério do Ensino Superior, Ciência, Tecnologia e Inovação (MESCTI) angolano, as candidaturas às bolsas, que serão feitas no site www.inagbeonline.com, têm início em 13 de Janeiro e decorrem até 31 de Março de 2020.