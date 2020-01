Chuvas torrenciais em Angola fazem uma vítima mortal

A Comissão Provincial de Proteção Civil de Luanda anunciou que as inundações que assolaram a capital angolana no dia de ontem fizeram uma vítima mortal, uma criança de 7 anos arrastada pela corrente de água em Viana. O Instituto Nacional de Meteorologia prevê chuvas intensas para Luanda na próxima semana, tendo o governo provincial apelado àa população a prevenir-se.

Publicidade Continuar a ler

As chuvas torrenciais têm atingido as várias regioes de Angola nos últimos dias, com um balanço negativo de famílias desalojadas, pontes partidas e estradas cortadas.

A cidade de Luanda foi atingida nas últimas vinte quatro horas por chuvas torrenciais, que causaram a morte de uma crianca e desalojaram mais de 250 famílias.

Segundo os Servicos de Protecção Civil e Bombeiros, milhares de casas ficaram inundadas e as vias rodoviárias tornaram-se intransitáveis, principalmente, nas zonas suburbanas da cidade.

Na região de Bengeuela, mais de 500 famílias ficaram desalojadas e outras cercadas pelas águas. A circulacao rodoviária para o interior da regiao tornou-se difícil.

Outras regiões de Angola estão, igualmente, a serem atingidas por chuvas torrenciais que destroem infraestruturas económicas e sociais.

As zonas mais afetadas foram os municípios de Viana, Cacuaco, Talatona e Belas

As autoridades sanitarias temem o surgimento de novos focos de endemias como a malária e a cólera, tendo em conta o deficiente saneamento básico das várias regiões do pais.

De Luanda, o nosso correspondente, Avelino Miguel.