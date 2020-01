Ex-Presidente de Angola na mira dos EUA?

O ex-Presidente de Angola, José Eduardo dos Santos, pode estar na mira da justiça dos Estados Unidos da América. A notícia é avançada pelo semanário angolano Novo Jornal, que dá conta que autoridades americanas teriam tentado accionar mecanismos para congelar bens do ex-Presidente de Angola.

O ex-Presidente de Angola, José Eduardo dos Santos, pode enfrentar um processo-crime movido pelas autoridades norte-americanas pelo seu alegado envolvimento em actos de corrupção.

De acordo com o semanário Novo Jornal, o ministério angolano das Relações Exteriores descarta o envolvimento do executivo do Presidente João Lourenço na possível tomada de decisão das autoridades norte-americanas.

A notícia, que está a merecer comentários de vários sectores da sociedade civil angolana, surge depois do arresto das contas e acções empresariais de Isabel dos Santos, filha do ex-Presidente, e do seu marido, por alegadas dívidas ao Estado angolano.

No combate à corrupção, João Lourenço tem solicitado a cooperação de outros Estados com vista ao repatriamento de dinheiro público desviado para o exterior do país por altas figuras durante o regime de José Eduardo dos Santos.

Oiça aqui a reportagem de Avelino Miguel, o nosso correspondente em Luanda.