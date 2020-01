LUANDA LEAKS

Chovem reacções aos Luanda Leaks

Isabel dos Santos promete lutar através dos tribunais internacionais para contestar revelações dos Luanda Leaks. lusa

Texto por: Miguel Martins

As revelações do "Luanda Leaks" neste domingo à noite, sobre os negócios da angolana Isabel dos Santos continuam a provocar reacções. A justiça angolana confirma ter notificado Isabel dos Santos do arresto das suas contas, contrariamente ao que ela tinha afirmado nas entrevistas que concedeu ultimamente à imprensa internacional.