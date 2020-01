Corrupção

Angola melhora desempenho segundo índice da "Transparência Internacional"

Ranking do ano de 2019 da Transparência Internacional. https://www.transparency.org/

Texto por: Liliana Henriques

A ONG de luta anticorrupção "Transparência Internacional" publicou hoje em Berlim o seu índice anual de percepção da corrupção no mundo. De acordo com esta organização, notam-se melhorias em todos os países africanos de língua portuguesa, nomeadamente no caso de Angola que depois de estar classificado no 165° lugar no ano passado, está agora no 146° lugar, neste ranking que classifica por ordem decrescente a situação de 180 Estados.