O presidente da UNITA passa a integrar o Conselho da República. Em declarações à imprensa Adalberto da Costa Júnior promete ser activo no órgão consultivo do Presidente da República e na busca de solução para os problemas de Angola.

O novo líder do principal partido de oposição em Angola passa a integrar o Conselho da República de Angola.

De acordo com um decreto presidencial publicado em Luanda, a decisão é justificada pela "necessidade de se adequar a composição do Conselho da República, tendo em conta as alterações verificadas na presidência" da UNITA.

Em declarações à imprensa, Adalberto da Costa Júnior promete ser activo, no órgão consultivo do Presidente da República, para a solução dos problemas de Angola.

Integram o Conselho da República o vice-Presidente da República, o presidente da Assembleia Nacional, o presidente do Tribunal Constitucional, o procurador-geral da República e os líderes dos partidos políticos com assento parlamentar e por cidadãos nomeados pelo chefe de Estado.

O Conselho da República reúne duas vezes por ano e discute assuntos de interesse político, económico e social do país.

