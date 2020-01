ANGOLA

Angola previne-se do coronavírus

Operários na produção de kits de detecção do novo coronavírus, em Taizhou, a 29 de Janeiro de 2020. cnsphoto via REUTERS

Texto por: Miguel Martins

Angola é o país lusófono em África com maior comunidade chinesa e são cerca de 50 os angolanos em quarentena, estudantes em Wuhan, o epicentro da nova forma do coronavírus, no centro da China. Luanda tomou medidas de rastreio na chegada de passageiros provenientes de zonas de risco e accionou um plano para eventuais casos que se possam vir a declarar.