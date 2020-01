Um caso ‘por confirmar’ de coronavírus em Angola

A Ministra da Saúde angolana, Sílvia Lutucuta, confirmou, nesta quarta-feira, um caso ‘suspeito’ de coronavírus em Angola.

O cidadão chinês está internado na Clínica Girassol em Luanda, tendo chegado da China há mais de 10 dias, apresentando febre alta e tosse. Segundo informações recolhidas pelos meios de comunicação angolanos, o paciente, que não teve febre nas últimas 12 horas, foi internado a 26 de Janeiro.

O Ministério da Saúde anunciou, entretanto, que as amostras dos exames médicos do cidadão chinês serão enviadas ainda hoje para a África do Sul. Os resultados, esses, serão apenas conhecidos dentro de cinco dias.

O inspector-geral da Saúde, Miguel de Oliveira, afirmou que os resultados realizados em Angola apontam, apenas, para uma gripe comum. No entanto, para dissipar qualquer dúvida, as autoridades angolanas vão esperar pelos resultados analisados pelos sul-africanos para anunciar um prognóstico definitivo.

De realçar que todas as pessoas que entraram em contacto com o paciente chinês foram contactadas para realizarem exames médicos indicou ainda a Ministra da Saúde angolana, Sílvia Lutucuta.

Além disso Sílvia Lutucuta apelou à calma da população para evitar o pânico que pode gerar informações deste teor.

Recorde-se que Luanda tomou medidas de rastreio na chegada de passageiros provenientes de zonas de risco e accionou um plano para eventuais casos que se possam vir a declarar.

