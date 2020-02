Encontro entre Presidente de Angola e líder da Unita

O Presidente angolano João Lourenço recebeu hoje em Luanda o líder do principal partido de oposição, a Unita. Este encontro aconteceu poucos dias depois de Adalberto da Costa Júnior integrar na semana passada o Conselho da República, órgão consultivo do Chefe de Estado, do qual são igualmente membros os presidentes da Assembleia Nacional e do Tribunal Constitucional, entre outros.

À saída do encontro deste que foi o seu primeiro encontro com o Chefe de Estado desde que foi eleito líder da Unita no passado mês de Novembro, Adalberto da Costa Júnior, revelou ter abordado com João Lourenço "os desafios ligados às reformas que o país precisa de fazer, bem como questões pendentes no processo de reconciliação nacional e no combate à corrupção”.

O líder da Unita refere ter pedido a João Lourenço mais empenho na restituição do património do partido. Ao referir que se trata de um ponto plasmado nos acordos de paz, Adalberto da Costa Júnior afirma que não foi cumprido. “Pensamos que o Governo deve fazer mais, o Governo não tem feito nada, o que penaliza os interesses da UNITA no próprio plano das disputas eleitorais onde há vantagem para quem governa, se não houver devolução”, declarou o líder da Unita.

Relativamente a outro assunto abordado neste encontro, o debate em torno das autárquicas, Adalberto da Costa Júnior considerou que “todos devemos saber de forma clara, vamos ou não ter eleições autárquicas”. Apesar de ter sido adoptado o princípio de que as autárquicas seriam organizadas este ano, a aprovação dos vários pontos do pacote legislativo sobre esta matéria tem-se arrastado no parlamento. Neste sentido, Adalberto da Costa Júnior cujo partido preconiza que o pacote seja aprovado até Março, considerou que a responsabilidade dos atrasos registados neste processo está a ser transferida para a Assembleia Nacional. Oiçamo-lo.

Adalberto da Costa Júnior, líder da Unita, em declarações recolhidas pela agência Lusa

