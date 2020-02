Coronavírus: Mais de 560 vítimas mortais

A epidemia do novo tipo de coronavírus matou mais de 560 pessoas na China, de acordo com o último balanço. Há mais de 28.000 pessoas infectadas no país, onde milhões continuam em quarentena nas cidades mais afectadas. Fora da China continental, há registo de mais de 240 casos em cerca de 30 países e territórios e foram registadas duas mortes (Filipinas e Hong Kong).

Wuhan, a cidade onde surgiu o novo coronavírus (2019-nCoV) em Dezembro, tem mais de 11 milhões de habitantes e está sob quarentena desde 23 de Janeiro, com saídas e entradas interditadas pelas autoridades durante período indefinido. A medida foi já alargada a mais 15 cidades próximas, afectando, no conjunto, mais de 50 milhões de pessoas na China.

No Japão, quase 3.700 pessoas num cruzeiro estão de quarentena após a confirmação de 20 casos a bordo. Também em Hong Kong, cerca de 3.600 passageiros estão de quarentena num cruzeiro, depois de ter sido confirmada a infecção de três pessoas que estiveram a bordo.

Vários países reforçaram as suas restrições. O Vietname foi o mais recente país a proibir a entrada de pessoas que tenham estado na China. A Arábia Saudita proibiu aos sauditas e aos residentes estrangeiros de viajarem para a China, ameaçando com sanções.

A Itália impôs a medição da temperatura corporal de todos os passageiros oriundos do estrangeiro, enquanto a Áustria impôs o controlo da temperatura para os passageiros provenientes de Pequim que cheguem ao aeroporto de Viena.

A Indonésia interrompeu as suas ligações aéreas com a China, bloqueando na ilha turística de Bali milhares de turistas chineses, para os quais as autoridades de Pequim já propuseram voos de repatriamento.

As companhias aéreas Air France e KLM prolongaram até 15 de Março a suspensão – iniciada a 30 de Janeiro - dos voos para a China continental e a Iberia decidiu prolongar o cancelamento temporário dos voos para a China até Abril. A British Airways, a Air Canada, a Lufthansa e a Delta também suspenderam os voos para a China continental. A Virgin Australia decidiu, também, cancelar os voos para Hong Kong, assim como as americanas United e American Airlines.

Hong Kong já fechou quase todos os postos fronteiriços com o continente e vai impor, a partir deste sábado, uma quarentena de duas semanas a todas as pessoas que venham da China continental.

A Organização Mundial de Saúde declarou a 30 de Janeiro uma situação de emergência de saúde pública de âmbito internacional, o que pressupõe a adopção de medidas de prevenção e coordenação à escala mundial, mas disse que ainda não se trata de uma pandemia.

Angola impôs quarentena aos passageiros provenientes da China

Angola impôs quarentena para todos os passageiros provenientes da China e 40 cidadãos que regressaram em voos nos últimos dias estão sob observação no Hospital de Referência da Barra do Kwanza.

De acordo com o ministro das Relações Exteriores, Manuel Augusto, a quarentena aplica-se a cidadãos angolanos, chineses ou de outras nacionalidades que cheguem a partir da China ou que tenham estado em contacto com pessoas afectadas, visando prevenir o contágio com o coronavírus.

O governante disse que Angola está a trabalhar com as autoridades chinesas e as representações diplomáticas e consulares naquele país e que mantém contacto permanente com os cidadãos angolanos e residentes na China.

Cerca de 40 estudantes bissau-guineenses regressaram a casa

Esta quarta-feira, a ministra guineense da Saúde, Magda Robalo, anunciou que cerca de 40 estudantes regressaram à Guiné-Bissau, a expensas da família, e que "neste momento nenhum deles apresenta quadro de sintoma da doença".

Magda Robalo disse que diariamente estão a chegar estudantes da China e que a equipa de técnicos de saúde que faz a despistagem no aeroporto internacional de Bissau fica com os seus contactos para operações de monitorização nas suas casas.

Mais de 200 estudantes da Guiné-Bissau estão na China e pouco mais que 100 são beneficiários de uma bolsa do Governo de Pequim.

Cabo Verde sem capacidade para fazer diagnóstico do coronavírus

Esta quinta-feira, o director nacional da Saúde, Artur Correia, disse que Cabo Verde não tem capacidade para fazer o diagnóstico do coronavírus, mas que se encontra “minimamente preparado para combater a propagação”.

O responsável adiantou que já estão criadas condições para que as amostras sejam encaminhadas para o Instituto Pasteur, de Dakar, e para o Instituto Ricardo Jorge, em Portugal, caso haja algum caso suspeito.

Na quarta-feira, Artur Correia, disse que o país já recebeu cerca de 20 pessoas provenientes da China, mas sublinhou que a Constituição não permite internamentos compulsivos. Ainda assim, precisou que as autoridades de saúde estão a acompanhar as pessoas e que as que chegaram ao país provenientes da China passaram por triagens e não apresentam sintomas do coronavírus. Mais oito pessoas provenientes da China devem chegar nos próximos dias.

