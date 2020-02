Angola quer aprofundar cooperação com instituições financeiras alemãs

A chanceler alemã está esta sexta-feira em Angola. Angela Merkel encontrou-se com o Presidente angolano, João Lourenço, e vai participar no 8.º Fórum Económico Angola-Alemanha e assinar "instrumentos jurídicos".

Publicidade Continuar a ler

O Presidente angolano manifestou hoje o interesse em aprofundar a cooperação com as instituições financeiras alemãs, com vista a assegurar financiamento para o desenvolvimento de vários sectores da economia angolana.

João Lourenço destacou a necessidade de financiamentos para o desenvolvimento dos sectores do gás, da energia e águas, bem como de infra-estruturas rodoviárias, ferroviárias e portuárias, no regime de parcerias público-privadas.

Discurso integral discurso João Lourenço

Esta tarde Angela Merkel e João Lourenço presidem a abertura do Fórum Económico Angola-Alemanha.

A chanceler alemã vai ainda visitar o Museu de Antropologia, que iniciou um programa de cooperação com o Goethe-Institut Angola e a Fundação do Património Cultural da Prússia.

No programa está ainda prevista a visita de uma empresa alemã na capital angolana.

Esta é a segunda visita da chanceler Angela Merkel a Angola. A primeira aconteceu em 2011, na altura foi estabelecida uma parceria alargada entre os dois países.

João Lourenço visitou a Alemanha em Agosto de 2018 e voltou a encontrar-se com a chanceler Merkel em Nova Iorque.

NewsletterReceba a newsletter diária RFI: noticiários, reportagens, entrevistas, análises, perfis, emissões, programas. Me registro