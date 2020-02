Angola/França

Presidente Emmanuel Macron visita Angola no fim de Maio

O Presidente francês, Emmanuel Macron, recebeu o Presidente de Angola, João Lourenço, no Palácio do Eliseu, em Paris, a 28 de Maio de 2018. REUTERS/Philippe Wojazer

Texto por: Isabel Pinto Machado

O Presidente francês Emmanuel Macron vai visitar Angola no final de Maio deste ano, com o objectivo de aprofundar as relações de cooperação, mas a data exacta não está ainda definida segundo o embaixador francês Sylvain Itté.