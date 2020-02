Angola

Supremo desistiu das declarações de José Eduardo dos Santos no caso BNA

José Eduardo dos Santos, antigo Presidente de Angola. AMPE ROGÉRIO/LUSA

Texto por: RFI

Em Angola o Supremo tribunal de Justiça anunciou desistir da obtenção de declarações por escrito do antigo presidente José Eduardo dos Santos, no processo que julga a transferência ilegal para Londres de 500 milhões de dólares do Fundo Soberano aquando dirigido José Filomeno dos Santos "Zénu" filho do ex-Presidente. José Eduardo dos Santos tinha sido arrolado como declarante pela defesa do ex-governador do Banco Nacional de angola Valter Filipe, um dos arguidos neste processo.