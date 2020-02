Angola

Recomeçou em Luanda julgamento do escândalo dos 500 milhões de dólares

Retomado julgamento do caso 500 milhões de dólares do Fundo dirigido por José Filomeno dos Santos. Lusa

Texto por: RFI

Retomado em Luanda o julgamento do escândalo dos 500 milhões de dólares, desviados pelo então presidente do Fundo soberano de Angola, José Filomeno dos Santos, filho do ex-Chefe de Estado angolano. A transferência teria sido legal segundo o ex-governador do Banco nacional, Valter Filipe que, afirma ter cumprido ordens do então Presidente JES, que confirmou em carta ao Supremo Tribunal.