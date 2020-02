Futebol: Petro de Luanda na liderança no Girabola

A 21ª jornada do Campeonato angolana de futebol, o Girabola, decorreu durante o passado fim-de-semana. O Petro de Luanda subiu à liderança da prova.

Publicidade Continuar a ler

O detentor do título de Campeão, o 1° de Agosto, cedeu o primeiro lugar do Girabola após a derrota por 1-0 na deslocação ao terreno do Recreativo da Caála. O único tento foi apontado pelo avançado angolano, Deco.

Um resultado que faz com que o 1° de Agosto ocupasse o segundo lugar com 42 pontos, a um do novo líder, o Petro de Luanda.

Os Petrolíferos venceram por 0-2 na deslocação ao terreno do Santa Rita de Cássia com tentos do avançado angolano Yano e do avançado brasileiro Tony.

Na próxima jornada o Petro de Luanda recebe o Recreativo da Caála a 29 de Fevereiro, enquanto o 1° de Agosto recebe o Cuando Cubango a 1 de Março.

NewsletterReceba a newsletter diária RFI: noticiários, reportagens, entrevistas, análises, perfis, emissões, programas. Me registro