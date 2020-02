Angola: General Kangamba detido por suspeita de burla

O general angolano Bento dos Santos 'Kangamba' foi detido junto à fronteira com a Namíbia por suspeita de "burla por defraudação" e fuga. O anúncio foi feito, este sábado, pela Procuradoria Geral da República de Angola.

De acordo com as autoridades angolanas, estão em causa indícios de "prática do crime de burla por defraudação".



O general foi detido na província do Cunene, no sul de Angola, quando tentava fugir para a Namíbia. Na altura da detenção foram apreendidos uma pistola e valores em kwanzas (moeda angolana) e rands (moeda sul africana) ainda por contabilizar.



Bento 'Kangamba' casou com uma sobrinha do antigo Presidente angolano José Eduardo dos Santos, é dono do clube de futebol Kabuscorp e foi dirigente do MPLA.



No passado, o general teve um histórico com autoridades judiciais internacionais, tendo sido acusado de tráfico de mulheres pela justiça brasileira. O seu nome esteve também envolvido numa investigação em França sobre o destino de três milhões de euros apreendidos no sul de França e que, alegadamente, lhe eram destinados.

Reportagem de Daniel Frederico

O general negou, entretanto, que estivesse a tentar fugir do país. Em comunicado, a assessoria de imprensa do militar na reserva explica que Bento 'Kangamba' tem colaborado com a justiça angolana e tem pago uma dívida relativa a um caso de "suspeitas do crime por defraudação" a que foi sujeito.

