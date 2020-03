Angola

Empresário Bento Kangamba, em liberdade, após prisão por burla na região de Cunene em Angola

Palácio da Justiça em Luanda. Imagem de arquivo. AFP - SOFIA CHRISTENSEN

Texto por: Avelino Miguel

O general na reserva, Bento Kangamba, e empresário angolano próximo do antigo presidente angolano, foi solto ontem, após ter sido detido no sábado passado por suspeita de burla. Mas ele fica sujeito a termo de identidade e residência, sem possibilidade de se ausentar do país. Bento Kangamba é acusado de ter usado em proveito próprio 6 milhões de dólares que eram destinados ao financiamento de uma campanha do MPLA, partido de que é membro.