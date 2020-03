Georges Chikoti garante empenhar-se na defesa do português nos ACP

Desde esta segunda-feira que um lusófono assume, de forma inédita, o cargo de secretário-geral dos países ACP, África, Caraíbas e Pacífico, organização com sede em Bruxelas, e isto por um mandato de cinco anos. Georges Chikoti, actual embaixador de Angola junto da União Europeia e antigo chefe da diplomacia de Luanda promete dar visibilidade à língua portuguesa no seio da organização que reúne 79 países.

Publicidade Continuar a ler

Georges Chikoti promete empenhar-se em que a documentação dos ACP, habitualmente em inglês e francês, saia também em português e para que, a prazo, possa trabalhar também mais em português, e menos nessas outras duas línguas.

O antigo ministro angolano das relações exteriores referiu-se também à presença de sete países lusófonos na organização dos ACP para os quais pretende dar uma "atenção particular".

Existe já um programa de cooperação visando os cinco PALOP (países africanos de língua oficial portuguesa), mais Timor Leste, Chikoti admite a vantagem para estes Estados o facto de um lusófono assumir agora esta pasta.

Tratando-se de um mecanismo de cooperação com a União Europeia, Portugal, como país, consta do lado europeu.

Chikoti refere-se ao que considera de "vitória dos países de expressão portuguesa dentro dos ACP" a sua eleição em Dezembro, no Quénia, e o início esta semana em Bruxelas, na Bélgica, do seu mandato de cinco anos.

A sua tomada de posse foi testemunha na capital belga na segunda-feira, 2 de Março, não só por Téte António, secretário de Estado angolano das relações exteriores, mas também por Luís Filipe Tavares.

O ministro cabo-verdiano dos negócios estrangeiros elogiou as qualidades do novo secretário-geral, frisando a importância do seu feito. O arquipélago que preside até Setembro os destinos da CPLP, Comunidade dos países de língua portuguesa.

Ouça aqui Georges Chikoti, num extracto da entrevista exclusiva concedida em Bruxelas à rfi.

Georges Chikoti, recém empossado secretário-geral dos ACP

NewsletterReceba a newsletter diária RFI: noticiários, reportagens, entrevistas, análises, perfis, emissões, programas. Me registro