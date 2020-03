Futebol: Petro de Luanda venceu e continua na liderança no Girabola

A 23ª jornada do Campeonato angolano de futebol, o Girabola, decorreu durante o passado fim-de-semana. O Petro de Luanda continua na liderança da prova com dois pontos de vantagem sobre o 1° de Agosto.

Publicidade Continuar a ler

O Petro de Luanda venceu nesta 23ª jornada na deslocação ao terreno do Cuando Cubango por 0-1 com o único golo a ser apontado pelo avançado angolano Yano aos 47 minutos de jogo.

Um resultado que permite ao Petro de Luanda permanecer no primeiro lugar no Girabola com 50 pontos, mais dois do que o segundo classificado, o 1° de Agosto. No entanto os Petroliferos podem aumentar a vantagem para cinco pontos se vencerem o jogo em atraso que têm, e que decorre na quarta-feira 11 de Março com o Desportivo da Huíla, no estádio 11 de Novembro.

1° de Agosto segue ritmo

O detentor do título de Campeão, o 1° de Agosto, venceu por 0-2 na deslocação ao terreno do Interclube.. Os tentos do 1° de Agosto foram apontados pelo avançado camaronês Yazid Atouba, e pelo avançado angolano Zito Luvumbo.

Na próxima jornada o Petro de Luanda acolhe o Interclube, enquanto o 1° de Agosto recebe o FC Bravos do Maquis.

NewsletterReceba a newsletter diária RFI: noticiários, reportagens, entrevistas, análises, perfis, emissões, programas. Me registro