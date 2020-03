Angola

2 jovens mortos em tumultos numa guarnição militar de recrutamento de Luanda

Texto por: Avelino Miguel

Duas pessoas morreram e uma terceira ficou ferida ontem de manhã em tumultos junto do Distrito de Recrutamento e mobilização da guarnição Militar de Luanda, na zona da Maianga, para onde se tinha deslocado um grupo de jovens que pretendiam responder a um suposto anúncio de recrutamento no seio das forças armadas que veio a revelar-se falso. Mais pormenores com Avelino Miguel.