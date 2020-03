Girabola: Petro de Luanda e Primeiro de Agosto partilham liderança

A 24ª jornada do Campeonato angolano de futebol, o Girabola, decorreu durante o passado fim-de-semana. O Petro de Luanda continua na liderança da prova, no entanto está a partilhar o primeiro lugar com o 1° de Agosto.

O Petro de Luanda empatou nesta 24ª jornada do Girabola a duas bolas frente ao Interclube. Os golos dos petrolíferos foram apontados pelo avançado angolano Yano e pelo médio do Interclube na própria baliza, Ito. A favor do Interclube marcaram o médio angolano Paty e o defesa angolano Quinito. Um resultado negativo para o Petro que alcançou o empate ao minuto 90+6 (!)

Os petrolíferos perderam dois pontos nesta jornada, sendo que já tinham perdido uma oportunidade num jogo em atraso da 18ª jornada onde perderam em casa por 0-1 frente ao Desportivo da Huíla.

Em dois jogos caseiros o Petro apenas somou um ponto e deu a oportunidade ao 1° de Agosto de chegar também à liderança.

1° de Agosto derrotaram FC Bravos do Maquis

O detentor do título de Campeão, o 1° de Agosto, venceu por 3-1, em casa, o FC Bravos do Maquis. Os tentos do 1° de Agosto foram apontados pelo avançado angolano Zito Luvumbo, que bisou, e pelo avançado angolano Ary Papel. O único tento do FC Bravos do Maquis foi marcado pelo defesa angola Gabriel Mussumari.

1° de Agosto e Petro de Luanda lideram o campeonato com 51 pontos. Faltam seis jornadas para o fim do campeonato.

Na próxima jornada o Petro de Luanda desloca-se ao terreno do FC Bravos do Maquis, enquanto o 1° de Agosto tem o jogo anulado após a desclassificação da equipa do 1º Maio de Benguela.

