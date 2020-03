Quarentena de passageiros de Lisboa provoca controvérsia em Luanda

TAAG com um vôo proveniente de Lisboa a 18 de Março de 2020 e cujos passageiros deveriam ficar todos em quarentena esteve no centro de controvérsia à chegada a Luanda.

Um vôo da TAAG proveniente de Lisboa esteve envolto em controvérsia nesta quarta-feira à sua chegada a Luanda. Alguns passageiros, próximos de figuras do regime angolano, teriam procurado escapar à quarentena imposta pelas autoridades aos passageiros provenientes de países como Portugal.

Angola, que ainda não registou até ao momento nenhum caso de Covid-19, reforçou a medida de quarentena obrigatória para passageiros provenientes de sete países.

A medida obriga 14 dias de quarentena a partir de hoje, aos cidadãos nacionais ou residentes que, no decurso da pandemia, tenham estado na China,Coreia do Sul, Irão, Itália, Espanha,Portugal e França. São, ainda, desaconselhados eventos públicos com aglomeração de mais de 200 pessoas.

A Assembleia Nacional de Angola suspendeu a próxima sessão plenária que devia discutir vários diplomas. A realização das anunciadas eleições autárquicas depende da conclusão da aprovação do pacote legislativo autárquico,ainda este mês.

Entretanto, hoje, o Aeroporto Internacional de Luanda, registou uma manifestação de passageiros provenientes de Lisboa, sujeitos a medida de quarentena.

Filhos e familiares de figuras do regime de Luanda foram separados dos restantes passageiros para escapar à medida, o que gerou a manifestação contra a atitude das autoridades.

A situação obrigou à intervenção do Ministério da Saúde que decidiu que os cerca de 300 passageiros deveriam estar de quarentena nas suas casas. Os locais de quarentenas preparados pelo Ministério da Saúde são considerados pouco adequados para a habitabilidade dos seus utentes.

