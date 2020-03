Covid 19: Angola encerra fronteiras

Angola não regista até ao momento nenhum casode COVID-19.Porém o Presidente, João Lourenço, através deum Decreto publicado em Luanda, orientou o encerramento dasfronteiras do país a partir desta sexta-feira, como medida deprevenção contra a pandemia que abala o mundo.

Publicidade Continuar a ler

De acordo com o Decreto do Presidente que se dirigiu aos angolanos,numa curta mensagem à nação, para apelar à serenidade e ao cumprimento das medidas sanitárias, são suspensas todas as reuniões que envolvem mais de 200 pessoas nos próximos 14 dias, renováveis caso seja necessário,tendo em conta a propagação do COVID-19.

Segundo o Decreto Presidencial, que pormenoriza outras medidas, os Ministérios da Saúde e do Interior com regulamentação própria, devem garantir o cumprimento das orientações de prevenção recomendadas pela Organização Mundial da Saúde.

O Ministério das Finanças deve garantir as condições financeiras para sustentabilidade do Sistema Nacional de Saúde.

Angola não conta com um Sistema Nacional de Saúde competente e os

angolanos temem a possível presença do COVID-19 no país, já assolado por várias endemias como a malária, o VIH-SIDA e a tuberculose.

Confira aqui a correspondência de Avelino Miguel em Luanda.

Correspondência de Avelino Miguel

NewsletterReceba a newsletter diária RFI: noticiários, reportagens, entrevistas, análises, perfis, emissões, programas. Me registro