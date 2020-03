Angola

Angola: Primeiro caso de Covid-19 negado pelas autoridades angolanas

Imagem de Ilustração. © REUTERS/Josiane Kouagheu

Texto por: RFI

As autoridades angolanas prosseguem a implementação de medidas de prevenção contra o novo coronavírus: o Governo encerrou nesta sexta-feira as fronteiras por 15 dias, o mesmo acontecendo com as escolas a partir de dia 24 de Março. No entanto apesar das medidas, rumores deixaram entender que um primeiro caso estaria por confirmar, informação desmentida pelo Ministério da Saúde.