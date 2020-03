Angola com dois casos confirmados de coronavírus

Angola confirmou esta manhã 2 casos positivos no seu território. Em conferência de imprensa esta manhã em Luanda, a Ministra angolana da Saúde, Sílvia Lutukuta, indicou que os dois casos, dois cidadãos angolanos respectivamente de 36 e 38 anos, com residência permanente em Luanda mas regressados recentemente de Portugal, estão sob vigilância médica.

Ao indicar que os dois cidadãos “já estão a ser controlados nas unidades sanitárias”, a Ministra da Saúde informou que eles regressaram respectivamente de Portugal nos dias 17 e 18 de Março e estão a ser devidamente seguidos, com a possibilidade de fazerem a quarentena domiciliar, sem direito a visitas.

Por esta ocasião a titular do pelouro da Saúde apelou igualmente à "calma e serenidade" da população, "porque neste momento, temos que estar juntos e acompanhar as orientações da equipa multissectorial em que a saúde é parte integrante e vai dar as instruções sanitárias necessárias para mitigar a situação da epidemia."

Ao apelar a informar as autoridades quem quer que saiba de alguém que tenha viajado recentemente para zonas afectadas e não esteja cumprir a quarentena obrigatória, Sílvia Lutukuta vincou que “não haverá contemplações, estas pessoas serão levadas para os centros de quarentena institucional” e garantiu por outro lado que vai ser aumentada a capacidade de rastreio em Angola. Oiçamos a Ministra da Saúde de Angola.

Ministra angolana da Saúde, Sílvia Lutukuta em declarações recolhidas pela agência Angop

De referir que a nível mundial, o Covid 19 já matou cerca de 12 mil pessoas, uma parte significativa na China onde foram identificados os primeiros casos, embora o epicentro da epidemia tenha passado nos últimos dias para o continente Europeu que contabiliza doravante mais óbitos do que a própria China.

O continente Africano, até um tempo recente relativamente poupado ao alastramento da pandemia, está conhecer os seus primeiros casos, sendo raros os países onde não se contabilizaram casos. No Egipto, registaram-se 8 mortos para 285 casos, na Argélia, 11 mortos para 95 infecções, no Burkina Faso, 3 mortos para um total de 64 casos, na RDC, um morto para 23 casos e hoje, para além dos dois casos confirmados em Angola, outro país de África lusófona, Cabo Verde, confirmou a presença de 3 pessoas portadoras do vírus no seu território, mais especificamente na ilha da Boavista.

