Girabola: Petro de Luanda isolou-se na frente do campeonato angolano

A 25ª jornada do Campeonato angolano de futebol, o Girabola, decorreu durante o passado fim-de-semana com todos os jogos à porta fechada. O Petro de Luanda isolou-se na liderança da prova com três pontos de vantagem sobre o 1° de Agosto.

Publicidade Continuar a ler

O Petro de Luanda venceu nesta 25ª jornada do Girabola por 0-3 na deslocação ao terreno do FC Bravos do Maquis. Os golos dos petrolíferos foram apontados pelo avançado angolano Yano, pelo avançado brasileiro Tony, e pelo defesa angolano do FC Bravos do Maquis na própria baliza, Wiwi.

Os petrolíferos isolaram-se na liderança com 54 pontos, mais do que o 1° de Agosto.

O detentor do título de Campeão, o 1° de Agosto, viu o seu jogo cancelado isto após a desclassificação da equipa do 1º Maio de Benguela. Faltam cinco jornadas para o fim do campeonato.

Na próxima jornada o campeonato pode ficar definido, ou ficar completamente relançado visto que o Petro de Luanda recebe o 1° de Agosto a 28 de Março. O jogo entre os dois primeiros promete quando já faltam poucas jornadas para o fim do Girabola.

De notar que o último lugar no pódio, o terceiro, com 40 pontos é ocupado pelo FC Bravos do Maquis, que foi derrotado sucessivamente pelo Petro de Luanda por 0-3, e pelo 1° de Agosto por 3-1.

NewsletterReceba a newsletter diária RFI: noticiários, reportagens, entrevistas, análises, perfis, emissões, programas. Me registro