Angolanos preocupados com estado de emergência

O Presidente angolano, João Lourenço, decretou o estado de emergência no país com entrada em vigor a partir das 00:00 desta sexta-feira, 27 de Março, devido à pandemia de Covid-19. A população da capital, ouvida pela RFI, está preocupada com a eventual escassez de alimentos.

O estado de emergência vai durar 15 dias com início às 00:00 desta sexta-feira e deve cessar às 23:00 do dia 11 de Abril, podendo ser prorrogado automaticamente. O anúncio foi feito pelo Presidente angolano, João Lourenço: "Nos termos dos poderes que me são conferidos pela Constituição da República de Angola, declaro o estado de emergência que entra em vigor às 00:00 horas do dia 27 de Março."

Ouvidas pela RFI, num mercado do município de Kilamba Kiaxi, na província de Luanda, muitas pessoas se mostraram preocupadas com a medida, ainda que esta vise travar a expansão do novo coronavírus. Todas se mostraram inquietas com a eventual escassez na distribuição de alimentos.

"A dificuldade já começou há bastante tempo, desde que começou o coronavírus. O povo não está preparado para isso. Noutros países, levam comida para casa, por isso é que as pessoas estão de quarentena. Se as pessoas ficarem em casa, nem toda a gente tem consumo: saco de arroz, caixa de frango... Como é que fica? Obrigatoriamente o povo vai à procura do pão e pode ter guerra", afirmou Osvaldo Malungo.

Gabriel Manuel contou que em casa não tem electricidade e questionou o que é que as crianças vão comer. "Nada", sentenciou.

"O que é que as pessoas vão comer? Se as pessoas não morrerem de doença, vão morrer de fome. Então, isso é um caos", afirmou Bernardo Ndombele Mila.

Correspondência de Angola de Daniel Frederico 26/3/2020

Angola regista até agora três casos positivos de infecção pelo novo coronavírus, mas o Presidente angolano assinalou a importância de aprender com "o erro dos outros" e apontou ser recomendável "tomar com a antecipação requerida um conjunto de medidas extraordinárias e urgentes".

João Lourenço explicou que o sucesso no controlo da pandemia implica uma resposta rápida e adequada dos serviços de saúde, "mas também o consentimento de sacrifícios de todos os cidadãos que ficam assim limitados nos seus direitos e na sua vida social e profissional".

O chefe de Estado justificou, também, que a emergência em saúde publica "se caracteriza como uma situação que demanda o emprego urgente de medidas excepcionais de prevenção, de controlo e de contenção de riscos para a saúde pública".

Em que consiste o estado de emergência em Angola?

O estado de emergência estabelece restrições de circulação em território nacional e a possibilidade de confinamento compulsivo em casa ou estabelecimentos de saúde.

O decreto presidencial que declara o estado de emergência em Angola devido a "uma situação de iminente calamidade pública" pressupõe a suspensão parcial de alguns direitos, nomeadamente o direito de residência, circulação e migração para qualquer parte do território nacional, podendo ser impostas pelas autoridades "as restrições que julgarem necessárias para se reduzir o risco de contágio por circulação comunitária".

As medidas podem incluir "confinamento compulsivo da pessoa visada em domicílio próprio ou em estabelecimento de saúde indicado pelas autoridades públicas" e a interdição das deslocações e da permanência na via pública, que não sejam justificadas, por exemplo no exercício de actividades profissionais, assistência médica e medicamentosa, abastecimento de bens ou serviços imprescindíveis.

As autoridades podem também impedir a entrada no território nacional ou condicioná-la "à observância das condições necessárias para se reduzir significativamente o risco de propagação da pandemia", através do confinamento compulsivo de pessoas.

Durante este período poderá ser requisitada "a prestação de quaisquer serviços e a utilização de bens móveis e imóveis, de unidades de prestação de cuidados de saúde, de estabelecimentos comerciais e industriais, de empresas e outras unidades produtivas".

As autoridades podem determinar que quaisquer trabalhadores de entidades públicas ou privadas se apresentem no serviço e passem a desempenhar outras funções, para outras entidades, nomeadamente no caso de trabalhadores dos sectores da saúde, da protecção civil, da segurança e da defesa.

Fica suspenso o direito à greve em tudo o que possa comprometer o funcionamento de infra-estruturas críticas ou de unidades de prestação de cuidados de saúde e de sectores económicos vitais para a produção, o abastecimento e o fornecimento de bens e serviços essenciais.

Podem ser também estabelecidas restrições à realização de reuniões e de manifestações, assembleias ou congressos que impliquem uma aglomeração superior a 50 pessoas.

Também para reduzir o risco de contágio poderão ser limitadas ou proibidas celebrações de cariz religioso e de outros eventos de culto ou culturais como funerais, casamentos, baptizados, comemorações de aniversário, romarias e procissões, com mais de 50 pessoas.

