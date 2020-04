Covid-19 : Angola com dificuldade em fazer respeitar o confinamento

No primeiro plano, a ministra da Saúde de Angola, Sílvia Lutucuta, acompanhada pelo ministro de Estado e Chefe da Casa de Segurança do Presidente da República, Pedro Sebastião, durante a conferência de impensa desta sexta-feira 3 de Abril em Luanda.

De acordo com dados actualizados hoje pelas autoridades em conferência de imprensa em Luanda, Angola mantém o balanço de oito casos positivos de coronavírus, dois óbitos e uma pessoa curada, sendo que foi igualmente mencionada a existência de 162 casos suspeitos, bem como da quarentena institucional de 441 pessoas, outras 818 sendo actualmente mantidas em quarentena domiciliar.

Publicidade Continuar a ler

Durante a sua comunicação hoje, as autoridades angolanas referiram que apesar deste contexto de expectativa, a população continua a desrespeitar as medidas de segurança e de prevenção decretadas nos últimos dias. Neste âmbito, ao renovar o seu apelo para a população permanecer em casa por precaução, as autoridades policiais anunciaram a detenção de mais de 500 pessoas durante os primeiros seis dias do Estado de emergência.

Em declarações recolhidas pelo nosso correspondente Daniel Frederico durante uma conferência de imprensa hoje em Luanda, Waldemar José, subcomissário da Polícia nacional de Angola deu conta da situação no terreno.

Waldemar José, sub-comissário da Polícia nacional de Angola

Durante esta conferência de imprensa na qual participou igualmente a ministra da Saúde, esta ultima deu conta da aquisição de 280 ventiladores para os hospitais assim como de 9 milhões de máscaras, 80 mil kits de biossegurança, testes e termómetros a serem disponibilizados ainda este mês pela China, Sílvia Lutucuta tendo por outro lado também anunciado a chegada, na próxima semana, de médicos cubanos, sem todavia mencionar números.

Refira-se, noutra vertente, que durante a comunicação desta sexta-feira, Pedro Sebastião, ministro de Estado e Chefe da Casa de Segurança do Presidente da República declarou que a realização das eleições autárquicas continua na agenda do executivo apesar dos obstáculos colocados pela epidemia do Covid-19.

Em vigor desde o dia 27 de Março, o Estado de emergência sanitária está patente até, pelo menos, o dia 11 de Abril em Angola.

NewsletterReceba a newsletter diária RFI: noticiários, reportagens, entrevistas, análises, perfis, emissões, programas. Me registro