Angola eleva para 14 o número de infectados de Covid-19

Angola registou desde sábado quatro novos casos de infecção por coronavírus, elevando para 14 o número total de infectados.

Trata-se de um homem de 37 anos e três pessoas de sexo feminino, entre os quais uma criança de um ano e duas mulheres de 38 e 62 anos, que chegaram no voo TAAG de dia 20 provenientes de Portugal.

Ontem, no balanço diário relativo à situação da Covid-19 em Angola, Franco Mufinda tinha adiantado que dois dos doentes já tinham recuperado.

No mesmo balanço, o porta-voz do ministério do Interior, Valdemar José, revelava que se levantaram vários casos de agressões a agentes da polícia, incluindo atropelamentos, enquanto as autoridades tentavam fazer respeitar as regras do estado de emergência.

Nas últimas 24 horas, foram detidos 87 cidadãos, dos quais 37 por desobediência, desacato e especulação.

Encontram-se actualmente em quarentena institucional 852 pessoas.

