Angola: João Lourenço pede empenho aos novos ministros

O chefe de Estado angolano deu hoje posse, em Luanda, ao novo executivo que conta apenas com 21 ministérios. João Lourenço pediu o empenho dos novos governantes e ao novo ministro de Estado da casa Civil da Presidência da República, Adão de Almeida, exigiu trabalho para melhorar a governação do executivo.

Publicidade Continuar a ler

O Presidente angolano deu posse ao novo executivo que passa agora a funcionar com apenas 21 ministérios. Neste elenco governamental destaca-se Adão de Almeida, apontado para o cargo de ministro de Estado e Chefe da Casa Civil do Presidente da República.

Outra novidade foi a nomeação de Adjany Costa para o super-ministério que junta Cultura, Turismo e Ambiente. A bióloga foi distinguida, no ano passado, com o prémio "Jovens Campeões da Terra" instituído pelas Nações Unidas a favor de activistas da protecção do meio ambiente com idades entre os 18 e os 30 anos.

O novo Ministério das Telecomunicações, Tecnologias de Informação e Comunicação Social fica ao cargo de Manuel Gomes da Conceição Homem.

Caberá a João Ernesto dos Santos, até agora ministro dos Antigos Combatentes e Veteranos da Pátria, assumir o novo departamento da Defesa Nacional e Veteranos da Pátria.

O novo ministério da Agricultura e Pescas passa a ser conduzido por António Francisco de Assis e Vítor Fernandes assume o super-ministério da Indústria e Comércio.

Téte António, até então secretário de Estado para as Relações Exteriores, é agora o titular da pasta da diplomacia angolana, em substituição de Manuel Augusto.

Em declarações à agência de notícias Lusa, o professor universitário Herlander Napoleão, disse que a substituição de Manuel Augusto foi uma surpresa muito grande, lembrando que os dois homens tinham uma grande relação. Em causa, admite o analista, poderão estar vários diferendos que o país passou, nomeadamente o Luanda Leak's e também o caso do engenheiro Manuel Vicente, antigo vice-presidente angolano.

Com a colaboração de Avelino Miguel

NewsletterReceba a newsletter diária RFI: noticiários, reportagens, entrevistas, análises, perfis, emissões, programas. Me registro