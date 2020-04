Angola pretende prosseguir com diplomacia económica

Tomou posse ontem o governo remodelado na segunda-feira pelo Presidente Angolano, um executivo que passou de 28 para 21 ministérios e cuja mudança significativa foi a passagem de testemunho no pelouro das Relações Exteriores entre Manuel Augusto e o até então Secretário de Estado para as Relações Exteriores, Téte António.

Em declarações ontem à agência noticiosa Angop, logo após a sua tomada de posse, o novo ministro das Relações Exteriores garantiu que vai trabalhar na continuidade do que foi feito pelo seu antecessor. « Continuamos na vertente da diplomacia económica, continuamos a apostar no angolano nas organizações internacionais », declarou Téte António referindo por outro lado que vai prosseguir o seu trabalho em articulação com os restantes ministérios « porque a diplomacia é o espelho daquilo que conseguimos realizar internamente ».

Tete António, Ministro angolano das relações exteriores

Também empossada ontem como Ministra da Cultura, Turismo e Ambiente, a bióloga angolana Adjany Costa, deu conta do desafio que constitui integrar estes três pelouros anteriormente independentes uns dos outros. « São universos separados mas com linhas de pensamento que podem ser integradas » declarou a nova ministra ao garantir que « as políticas não serão desenvolvidas só para ficarem em papel mas também para serem aplicadas ».

Adjany Costa, Ministra angolana da cultura, turismo e ambiente

De referir que, na segunda-feira, ao reduzir o número de ministérios de 28 para 21, o chefe de Estado angolano procedeu à exoneração de um total de 17 ministros e 24 secretários de Estado.

