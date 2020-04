Covid-19: Angola regista 24 casos positivos

Angola registou mais cinco casos positivos, elevando para 24 o número de infectados no país. A ministra da Saúde, Sílvia Lutucuta, referiu que foram recolhidas, nas últimas horas, mais 200 amostras que estão a ser analisadas e que os resultados serão apresentados nos próximos dias.

A informação foi avançada pela ministra da Saúde, Sílvia Lutucuta , este sábado, em conferência de imprensa.

“Temos mais 5 casos. São indivíduos com idades compreendidas entre 18 a 35 anos, quatro do sexo masculino e um do sexo feminino. A nossa estatística é de 24 casos confirmados no total, dois óbitos, seis recuperados e 16 em internamento estáveis”, explicou.

A responsável da pasta da Saúde indicou que há 446 pessoas que estão em quarentena institucional e que, nas últimas horas, foram recolhidas mais 200 amostras que se encontram em processamento, os resultados serão apresentados nos próximos dias.

Silvia Lutucuta pediu à população para respeitar as normas de protecção e apelou respeito das normas de quarentena e de isolamento.

Desde o passado dia 27 de Março que as autoridades decidiram impor o estado de emergência no país, como forma de impedir a propagação do novo coronavírus, que deve vigorar até ao próximo sábado, dia 25 de Abril.

