Angola

Chuvas torrenciais causaram 11 mortos e 13 desaparecidos em Angola

Chuvas torrenciais provocam 12 mortos e 13 desaparecidos em Angola, em tempo do coronavírus e crise económica © Radio Ecclesia

Texto por: Avelino Miguel

Nas últimas 48 horas, as chuvas causaram 11 mortos e 13 desaparecidos. Mais de mil famílias foram desalojadas e centenas de casas nas zonas suburbanas foram inundadas. Paralelamente, o executivo angolano,aprovou um plano de apoio às famílias carenciadas no quadro do isolamento social.