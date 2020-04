Angola: Estado de emergência prolongado por mais 15 dias

Em Angola, o Presidente declarou a prorrogação do estado de emergência por mais 15 dias, a partir de domingo, com alívio de algumas medidas para permitir a retoma paulatina da actividade económica.

Publicidade Continuar a ler

O Parlamento angolano aprovou o decreto do Presidente João Lourenço que prorroga o estado de emergência até ao dia 10 de Maio por persistir o risco de propagação do Covid-19 no país.

A terceira fase de isolamento social começa a vigor a partir do próximo domingo, com novas medidas do executivo. Vai manter-se o cerco sanitário da Província de Luanda, o epicentro da pandemia, e o fim do mesmo nas restantes 17 regiões do país que deverão retomar a circulação de pessoas e bens inter-provincial.

Foi igualmente decidida a retoma parcial das actividades económicas e dos serviços públicos para fazer face ao impacto negativo na economia do Covid-19.

O executivo tomou também medidas macro-económicas para garantir a sustentabilidade das empresas e o emprego.

Angola regista até ao momento 25 casos positivos, 2 óbitos, 6 recuperados e 16 activos.

De referir que o estado de emergência em Angola para conter a propagação da pandemia de Covid-19 foi declarado a 27 de Março, por 15 dias, prorrogado uma primeira vez a 11 de Abril e volta a ser estendido de 26 de Abril até 10 de Maio.

Mais pormenores com o nosso correspondente, Avelino Miguel.

Correspondência de Avelino Miguel 24-04-2020

NewsletterReceba a newsletter diária RFI: noticiários, reportagens, entrevistas, análises, perfis, emissões, programas. Me registro