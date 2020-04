Angola: Temporada 2019/2020 do Girabola foi encerrada

Sem um consenso a nível mundial, as diferentes federações ou ligas de futebol estão a definir um programa de retoma dos campeonatos ou o fim antecipado das provas. Em Angola a decisão caiu nesta quinta-feira 30 de Abril, o Girabola 2019/2020 foi encerrado.

O Campeonato angolano de futebol, edição 2019/2020, não vai ter Campeão. A decisão foi apresentada pela Federação Angolana de futebol com os consensos dos 15 clubes que competiam este ano no Girabola.

Recorde-se que na tabela classificativa o Petro de Luanda liderava com 54 pontos, à frente do 1° de Agosto que conta com 51 pontos e um jogo a menos. De notar que a competição foi interrompida no fim-de-semana em que o Petro de Luanda recebia o 1° de Agosto, a 28 de Março. Um encontro que poderia ter ditado quem seria o Campeão.

No entanto as autoridades, a Federação e os clubes preferiram privilegiar a segurança e dar por terminada a época 2019/2020.

Com estes resultados o Petro de Luanda e o 1° de Agosto vão representar Angola na Liga dos Campeões africanos. Os lugares para a Taça da Confederação da CAF ainda estão por definir.

