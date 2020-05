Angola/Cabinda

Angola: FLEC-FAC garante que guerra em Cabinda não acabou

O ministro angolano da defesa, João Ernesto dos Santos, esteve no passado fim de semana em Cabinda tendo afirmado ao Jornal de Angola que o enclave goza de uma situação política e militar estável. A FLEC-FAC, Frente de Libertação do Estado de Cabinda - Forças armadas de Cabinda, desmente aquelas declarações, falando de um cessar fogo desde 13 de Abril, na sequência do apelo lançado pelo secretário geral da ONU para combater a pandemia de Covid-19.