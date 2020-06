Angola

Presidentes francês e angolano analisaram cooperação ou redução da dívida africana

Presidentes francês e angolano analisam ao telefone cooperação ou redução da dívida africana. Foto de arquivo da visita a Paris em maio de 2018 REUTERS/Philippe Wojazer

Texto por: RFI

Os Presidentes de Angola, João Lourenço, e de França, Emmanuel Macron, analisaram ontem numa conversa telefónica, as relações bilaterais, a estratégia angolana no combate à pandemia do covid-19, mas também, a situação regional ou a redução da dívida dos países africanos.